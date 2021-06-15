Türk Yıldızları’ndan Amasyalılara ay-yıldızlı gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi "Türk Yıldızları" Amasya'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzüne çizilen ayyıldız izleyenleri gururlandırdı.
Kentte kutlanan 1222 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda şehzadeler şehrinin semalarına ayyıldız çizdi. Gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "İstikbal göklerdedir" sözlerini hatırlatan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, festivale renk katan Türk Yıldızları ekibine teşekkür etti.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, “Kahraman pilotlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar dosta güven, düşmana korku, bizlere ise heyecan veriyorlar” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.