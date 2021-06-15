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Amasya´da, Türk Yıldızları´nın gösterisi nefes kesti

DHA

Amasya´da, Türk Yıldızları´nın gösterisi nefes kesti


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) AMASYA´da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün 22 Haziran 1919´da bağımsızlık yolunda verilen savaşta, Kurtuluş Savaşı´nın program taslağı, 'Cumhuriyet´in doğum belgesi´ olarak tanımlanan 'Amasya Genelgesi'nin yayınlanışının 102'nci yıl dönümü haftasında düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Türk Yıldızları gösteri yaptı.
Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Amasya semalarında nefes kesen bir gösteriye imza attı. Türk Yıldızları´nı izlemeye gelen vatandaşlar, Yavuz Selim Meydanı´nda toplandı. Zorluk derecesi yüksek hareketler yapan Türk Yıldızları´nı, vatandaşlar heyecanla izledi. Festival kapsamında düzenlenen gösteriyi, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da takip etti.
`GÜZEL BİR GÖSTERİ YAPILDI´
Türk Yıldızları´nın gösterilerinin ardından açıklama yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Kurtuluştan kuruluşa Amasya şehrimiz çok önemli bir görev üstlenmiş. Bu görevi üstlenirken de ilk cumhuriyet meşalesi burada yakılmış. Başta bizler olmak üzere gençlerimiz ve tüm büyüklerimize, 12-22 Haziran´ı tekrar anımsatmak ve bundan sonraki nesillere aktarmak için bir çaba sarf ediyoruz.  Büyük Atatürk´ün söylediği gibi `İstikbal göklerdir´ ifadesi ile bizler de Hava Kuvvetleri Komutanlığı´na bir talepte bulunduk. Türk Yıldızları´nın, 12-22 Haziran´da yapmış olduğumuz faaliyetlere katkı sunmasını ve bir renk katmasını istedik.  Sağ olsunlar onlar da çok güzel bir gösteri yaptılar" dedi.
`DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU VERİYORLAR´
Kahraman Türk pilotlarına teşekkür eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, "12-22 Haziran bizim için değil tüm Türkiye için önemli bir hafta. Eğer Gazi Mustafa Paşa´nın tavrı, duruşu ve kararlılığı olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Bugün de burada Türk Yıldızları´nın bir gösteri uçuşu vardı. Kahraman Türk pilotlarımıza da şükranlarımızı arz ediyoruz. Onlar için ne diyoruz, 'dosta güven, düşmana korku' ve bize de heyecan veriyorlar. Onlara da bu gösteri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-06-15 18:28:07

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