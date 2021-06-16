Milli Savunma Bakanlığı, Amasya’daki Türk Yıldızları gösterisinin görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi ‘Türk Yıldızları’nın Amasya’da dün gerçekleştirdiği gösterinin görüntülerini paylaştı.
Kentte kutlanan 1222 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda şehzadeler şehrinin semalarına ayyıldız çizdi. O görüntüler bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözlerini hatırlatan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, festivale renk katan Türk Yıldızları ekibine teşekkür etti. Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, “Kahraman pilotlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar dosta güven, düşmana korku, bizlere ise heyecan veriyorlar” dedi.
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