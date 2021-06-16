Suluova içme suyu arıtma tesisine kavuşuyor Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: "Daha modern, temiz ve daha yaşanılabilir bir Suluova için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz"

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok 9 Milyon 813 bin TL yatırımla Suluova'ya kazandırılacak içme suyu arıtma tesisi için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını duyurdu.

Başkan Üçok, "İlçemizin ihtiyacını karşılayacak olan depolanmış içme sularını arıtmak üzere ihalesini yaptığımız içme suyu arıtma tesisimizin yapım işine ait sözleşmeyi ilgili firma ile birlikte imzaladık ve yer tesliminde bulunduk" dedi.

Üçok, "9 milyon 813 bin TL + kdv bedel ile ihale edilen tesisimiz Oğulbağı Köyü mevkiine yapılacak olup inşaat süresi 150 gündür. Büyük projemizin ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim çalışmalarımızı muvaffak eylesin. Gelecek nesillere daha modern, temiz ve daha yaşanılabilir bir Suluova bırakmak için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.