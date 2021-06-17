Başkan Öztürk: "Selden etkilenen esnaf ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek için çalışıyoruz"

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, iki hafta önce ilçede etkili olan yoğun yağış sonucu meydana gelen sel baskınından etkilenen mahalleleri ziyaret ederek yapılan temizlik çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Selden en çok etkilenen Sanayi Mahallesi'nde incelemelerde bulunan ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Öztürk, belediye ekipleri olarak görevde olduklarını ve selin oluşturduğu olumsuz koşulları bir an önce iyileştirmek için gerekli çalışmaların yapıldığı bilgisini paylaştı.
Taşova Belediyesi olarak sel baskınından etkilenen esnaf ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek için tüm gayretimizle çalıştıklarının altını çizen Öztürk, "Çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüp kısa sürede selin etkilediği alanlarda normal yaşamın bir an önce devam etmesi için yoğun bir çaba harcıyoruz. Tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.