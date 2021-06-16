Başkan Öztürk'ten yeni hayvan barınağında inceleme

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Taşova Belediyesi Hayvan Bakım ve Barınma Yerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Öztürk, birim ziyaretleri kapsamında Doğu Mahallesinde bulunan Taşova Belediyesi Hayvan Bakım ve Barınma Yerini ziyaret etti. 'Can dostlarımız' diye ifade ettiği bu canlıların daha sağlıklı, modern ve konforlu hizmet alabilmesi için hizmete açılacak olan Taşova Belediyesi Hayvan Bakım Ve Barınma Yerinde Fen İşleri Müdürü Levent Taşova'dan bilgi aldı.

Öztürk, "Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklar. Onlar bizim can dostlarımız ve onların canı da bize emanet. Hayvanları koruma altına almak, hayvanlarla ilgili çalışmalar yapmak, hayvanların daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Çünkü bu tür çalışmalar kutsal ve değerli çalışmalar" dedi.

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