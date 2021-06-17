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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 6 kilo 400 gram kitle çıktı

DHA

Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 6 kilo 400 gram kitle çıktı


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da hamile olduğunu zannedip hastaneye başvuran Aysel Geylan´ın (35) karnından 6 kilo 400 gram kitle çıkartıldı. Operasyonu yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fadıl Kara, "Hastamız bize geldiğinde gerçekten 9 aylık hamile gibiydi. Çok dikkatli bir şekilde operasyonla kisti patlatmadan çıkarttık" dedi.
Suluova ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Aysel Geylan, hamile olduğunu zannederek ocak ayında aile hekimine başvurdu. Gittiği aile hekimi ise karnındaki şişkinliği gaz sanıp Geylan´a, spor ile yürüyüş yapmasını önerdi, durumunun geçmemesi halinde de hastaneye başvurması gerektiğini söyledi. Karnındaki şişliğin büyümesi üzerine Geylan, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde genel cerraha başvurdu. Tetkiklerin ardından Geylan´ın karnında kitle tespit edildi. Ameliyata alınan Geylan´ın karnından 6 kilo 400 gram kitle çıkarıldı.
`HASTAMIZ BİR ANDA 6,5 KİLO ZAYIFLADI´
Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fadıl Kara, "Hastamız bize geldiğinde karnı, 9 aylık hamilelik büyüklüğündeydi. Hikayesini anlattı ve bu şişkinlik nedeniyle aile hekime başvurduğunu söyledi. Bu şişkinlikten dolayı gittiği aile hekimi arkadaşlar, şişkinliğin gazdan dolayı olabileceğini belirterek, yürümesini önermişler. Durum geçmeyince hastamız, dahiliye ve genel cerraha da görünmüş. Cerrah ekibi, hastamızı bana yönlendirdi. Yaptığımız ultrason tetkiklerinde büyük bir kistlik kitle gördük. Bütün karnı kapsayan, midenin üstüne doğru çıkan geniş bir kisti vardı. Haliyle operasyon kararı verdik. Çok dikkatli bir şekilde operasyonla kisti patlatmadan total olarak çıkarttık. Kisti tarttığımızda 6 kilo 400 gramdı. Hastamız bir anda 6,5 kilo zayıflamış oldu. Normalde bu tip kistler, üreme çağında olan kadınlarımızda görülür, daha ileri yaşlarda tümörlerle karşılaşabiliriz. Hastamızın bu şekilde kurtulması çok büyük bir şansı. Çünkü patolojik tetkikinde de basit bir kist olduğu saptandı. Yani kanser olmadığı anlaşıldı, bu da en büyük mutluluğumuz" dedi.
`KİLO ALDIĞIMI DÜŞÜNDÜM´
Kitle nedeniyle karnında şişkinlik hissettiğini anlatan Aysel Geylan, "Yılbaşından sonra karnımda bir şişlik başladı, kilo aldığımı düşündüm. Karaciğerime baskı hissetmeye başladım ve sağlık ocağına gittim. `Bağırsaklarında bir sorun olabilir, hafif beslen, spor yap, geçmezse genel cerraha git´ dediler. Durum geçmeyince genel cerrah polikliniğinden sıra aldım. Ultrason ve tomografi de bir kitle görüldü ve beni Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fadıl Kara´ya yönlendirdiler. Hocamız, sağ olsun bu dertten beni kurtardı. Şu an çok iyiyim, çok sağlıklıyım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-06-17 15:17:00

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