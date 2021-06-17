Karadeniz'de vaka oranı en düşük il Amasya

Amasya Valiliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 511 Haziran tarihleri arasındaki illere göre haftalık vaka sayısında Karadeniz Bölgesi’nde en düşük vaka oranı olan kentin 30,70 ile Amasya olduğunu paylaştı.

Valiliğin sosyal medya hesabından vatandaşlara teşekkür edilen paylaşımda, “Kurallara uyarak vaka sayısındaki düşüşü sürdürelim. Randevumuzu almayı ve aşı olmayı ihmal etmeyelim” ifadeleri yer aldı.

Kamuya açık alanlarda ve iş yerlerinde korona virüs (Kovid19) tedbirlerine yönelik uygulamaları inceleyen Vali Mustafa Masatlı da, “Kovid19’u tedbirlerle ve aşıyla yeneceğiz. Aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı gecikmeden en yakın sağlık kurumuna başvurmaya davet ediyorum” dedi.

İncelemede İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.

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