Binali Yıldırım’ın Amasya’ya müjdelediği anaokulunun imzaları atıldı

Amasya’da Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın inşa edileceğini müjdelediği 4 derslikli anaokulunun yapımına ilişkin imzalar atıldı.

Semiha Yıldırım’ın himayelerinde 2017 yılında Kızılay İstanbul Şubesi tarafından hayata geçirilen ’81 İle 81 Anaokulu Projesi’ kapsamında iş insanı Şükrü Kutlu tarafından kentte bir anaokulu yaptırılıyor. Bu kapsamda yapım protokolünü Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Şükrü Kutlu imzaladı.

Vali Masatlı, “Başarılı iş insanı Şükrü Kutlu hemşerimiz rahmeti rahmana kavuşan anne ve babası Ayşe ve Kadir Kutlu adına İlimizde dört derslikli bir anaokulu yaptıracak. Bu anlamlı ve örnek davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyor, merhume Ayşe teyzemizi ve merhum Kadir amcamızı da rahmetle yâd ediyoruz” dedi.

Eski Başbakan Binali Yıldırım’a da ayrıca teşekkür eden Masatlı, “Çünkü kendileri Mart ayında Şehidimiz Uzman Çavuş Hakan Gül için taziyeye geldiklerinde bizlere Amasya’ya bir anaokulu kazandıracağının müjdesini vermişti. Sayın Başbakanımız bu proje için iş insanı Şükrü Kutlu beyi bizlerle buluşturdu. Kendisine ve projeyi himaye eden eşi hanımefendiye müteşekkiriz. Bu proje İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde ve İl Özel İdaremizin kontrolörlüğünde kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Bu güzel projenin açılışını yapmak da inşallah bizlere kısmet olur. Şükrü Beyin bu davranışının herkese örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Bu süreçte gösterdiği ilgi ve destekten ötürü Mustafa Masatlı’ya teşekkür eden Kutlu da anne ve babasının adının memleketinde bir anaokulunda yaşatılacak olmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

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