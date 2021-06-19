Amasya’da el sanatları sergisi düzenlendi

Amasya’da Amasya Belediyesi kültür evleri ve Halk Eğitimi Merkezleri kursiyerleri tarafından hazırlanan el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

Şehzadeler Gezi Yolundaki serginin açılışına Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, diğer yetkililer ile kursiyerler katıldı.

Sergilenen eserler hakkında bilgi alan Vali Masatlı, “Bu kurslarımız sayesinde hem gençlerimiz, kadınlarımız başta olmak üzere her yaştan vatandaşlarımız çeşitli meslekler ve sanatları öğrenmekte, bir çoğu da bu sayede ev ekonomilerine katkı sağlamaktadır” dedi.

Belediye Başkanı Sarı da, Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerine renk katan sergide emeği geçenleri kutladı.

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