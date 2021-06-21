Amasya’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 70’e ulaştı

Amasya'da kuruma noktasına gelen barajlarda doluluk oranı yağışlarla birlikte yüzde 70'lere yükseldi. Taşova'da tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Uluköy Barajı 8 ay önce kuruma noktasına gelirken, son yağışlarla birlikte yüzde 70 doluluk oranına ulaştı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yaşanan yağışlar sonrası suyu yükselen Uluköy Barajı’nda inceleme yaptı. Karadeniz Bölgesi’nde sebze ve meyve yetiştiriciliğinde önemli yere sahip olan Taşova’da, baraj ve göllerde su miktarlarında önemli oranda yükseliş tespit edildi. 2020 yılının Ekim ayında, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına aşırı sulama da eklenince, sudaki oksijen miktarının azalması Uluköy Barajı'nda balık ölümlerinin de artmasına yol açmıştı. Amasya’da, mevsim yağışlarının zamanında ve istenilen şeklin üstünde yağmasıyla verimli topraklar suya doydu.



"Yağışlarla beraber gölette su miktarı arttı"

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, geçen yıl çok kurak bir mevsim geçirdiklerini söyleyerek, “Küresel ısınmayla beraber maalesef dünyanın birçok yeri bu noktada kuraklık sorunu yaşadığı gibi, Türkiye’de de bir kısım bölgeler bunu ciddi oranda hissetmektedir. Bu bölgelerden bir tanesi de bizimde içerisinde yaşadığımız Amasya. Hemen yakınında ki Çorum. Türkiye’de en kurak iller arasında görülmektedir. Uluköy Göleti de tarım ve sulama açısından, köy için burada tarımdan faydalanan toprak sahipleri için çok önemli ve çok değerlidir. Dolayısıyla sulanmayan arazilerinde verimlilik açısından ne kadar sıkıntılı olacağı herkesin bildiği bir gerçektir. Özellikle son birkaç ayda yağan yağışlarla beraber, gölette su miktarı biraz daha arttığını görmekteyiz. Zannediyorum son bir aya kadar gölün doluluk oranı yüzde 40’lar seviyesindeyken şuan köy muhtarı ve Devlet Su İşleri'nden(DSİ) aldığımız bilgiye göre doluluk oranı yüzde 67 civarına yükselmiştir. Bir ay öncesinden bu güne kadar var olan artış oranı bizim için güzel bir artış oranı olmakla beraber, yakında başlayacak olan arazilerin sulanması ile alakalı süreç başladıktan sonra eğer yağmur yağmazsa yine sıkıntıya girebileceğimizi tahmin etmekteyiz. Ama yine de seviyenin biraz yükseldiğini ve bunun da köylüler tarafından sevindirici bir sonuç olduğunu görmek bizleri mutlu etmektedir” dedi.

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