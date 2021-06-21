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Amasya’nın Suluova ilçesinde ağaçta asılı kalan yavru alakarganın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Suluova Belediyesi İtfaiye ekipleri ağaçta asılı kalan yavru alakargayı önce tedavi etti, sonra yuvasına koydu. Orta Mahalle'de ağaçta asılı kalan ala karga yavrusunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine zaman kaybetmeden giden ekipler, ağaçta asılı kalan yavru alakarganın ayağına krem sürerek, önce tedavisini yaptı, daha sonra yuvasına koydu.

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