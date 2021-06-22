TV'de gördüğü haberler hayatının dönüm noktası oldu Kadın girişimcinin başarı öyküsü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TV'de gördüğü haberler hayatının dönüm noktası oldu Kadın girişimcinin başarı öyküsü

İHA

TV'de gördüğü haberler hayatının dönüm noktası oldu Kadın girişimcinin başarı öyküsü

Amasyalı 3 çocuk annesi girişimci kadının TV haberlerinde gördüğü mağduriyetler kendisini meslek sahibi yaptı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde ikamet eden 48 yaşındaki Saliha Toprak, TV haberlerinde mağduriyet yaşayanları görünce kendisini bu alanda geliştirerek en iyisini yapmak için kolları sıvadı, estetik ve güzellik salonu açtı. Eşi ve çocukları ile birlikte akşam haberlerini izlerken TV'de mağduriyet yaşayanları, bu mesleği merdiven altı devam ettirenleri ve onlardan yaşanan mağduriyetleri görünce bu mesleğe yönelmeye karar verdiğini belirten Saliha Toprak, "Haberler beni meslek sahibi yaptı. Kendi kendime dedim ki bu mağduriyetleri yaşayan arkadaşlarımıza hem cinslerimize nasıl destek olurum diye düşünürken yaptığım araştırmalar neticesinde eğitimlerini üst düzeyde aldım ve bu mesleği yapmaya karar verdim" dedi.
Gördüğü mağduriyetlerden çok etkilendiğini ve araştırmalarının kendini eğitime, eğitimden de meslek sahibi olmaya ittiğini söyleyen Toprak, "Devletimizin hanımlarımıza yönelik olarak bir çok destekleri var. Ev yemeklerinde çok iyi olduğum için hep ev yemekleri üzerine dükkan açmak gibi bir hayalim vardı, ama mağduriyet yaşayanları görünce kendimi estetik ve güzellik alanında geliştirerek uzmanından eğitim alıp, meslek sahibi oldum. İlk salonumu açtım, talep fazla olunca erkeklere yönelik olarak ikinci salonu da açmaya karar verdim. Hanımların başaramayacağı hiçbir şey yok, 48 yaşından sonra bu işin eğitimini aldım ve yaptım, bu işe kendimi hazırladım, yeter ki hayallerinin peşinden koşsunlar" ifadelerini kullandı.
Bu hizmeti uzmanından almanın önemine değinen Toprak, "Kısa sürede taleplerimiz oldukça arttı. Bu mesleğe yöneldiğim ve bayanların mağduriyetlerini gidermeye çalıştığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilırmak’taki görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak proje masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Yeşilırmak’taki görüntü kirliliğini ortadan ...
Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandı
Yavru alakarganın imdadına itfaiye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Yavru alakarganın imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Apartmana giren yılan korkuttu
YEREL HABERLER Apartmana giren yılan korkuttu
Amasya’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 70’e ulaştı
YEREL HABERLER Amasya’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 70’e ...
Evlatlarından babalarına telsiz anonsundan sürpriz ‘Babalar Günü’ kutlaması
YEREL HABERLER Evlatlarından babalarına telsiz anonsundan sürpriz ...