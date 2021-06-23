Suluova Belediyesi personeli korona virüs aşısı oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Amasya’nın Suluova İlçe Belediyesi personeli aşı oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Suluova Belediyesi personeline ilk doz aşıları yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanların aşı randevusunun açılması üzerine, Suluova Belediyesi personeline de aşı uygulanmaya başlandı. Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi, Suluova Belediyesine ait Makine İkmal Kampüsünde aşı uygulama noktası oluşturarak korona virüs aşısı yaptırmak isteyen personelin aşı işlemlerini gerçekleştirdi. Belediyenin aşı talebi üzerine 194 personel yerinde aşı uygulamasıyla aşılandı.

Aşılama hakkında bilgi veren Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Sağlık çalışanlarımız, Makine İkmal Kampüsümüzde oluşturduğumuz aşı uygulama noktası ile İŞKUR üzerinden çalışanlar dahil 194 personelimizin aşılamasını tamamladı. Biz belediye olarak sağlık kurumlarımıza ve çalışanlarımıza en büyük desteği veriyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Bu kapsamda da bu aşılamaların yapılması çok önemli. Sağlık çalışanlarımıza ve hastane personelimize teşekkür ederim” dedi.

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