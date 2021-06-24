Amasya Valisi Masatlı: “Tarım, hayvancılık ve sulama yatırımlarını artırıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Valisi Masatlı: “Tarım, hayvancılık ve sulama yatırımlarını artırıyoruz”

İHA

Amasya Valisi Masatlı: “Tarım, hayvancılık ve sulama yatırımlarını artırıyoruz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “İlimizin ekonomik potansiyelini üst düzeyde kullanma adına tarım, hayvancılık ve sulama yatırımlarını artırıyoruz” dedi.
İldeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin değerlendirildiği tarım üst kurulu toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, “İl Özel idaremizin tarımsal sulamaya ayırdığı bütçeyi 2021 yılında 8 kat artırıyoruz. 2020 yılında Özel İdaremizin yaptığı çalışmalarla 600 hektarlık bir alanda sulu tarıma geçilirken bu yıl yapacağımız yatırımlarla yaklaşık 2 bin 500 hektarlık bir alanda daha sulu tarıma geçmeyi hedefliyoruz. Devlet Su İşleri ise başta Aydınca Barajı olmak üzere Geldingen Ovası sulaması ve muhtelif köy ve bölgelerimizdeki kapalı sulama sistemlerinin yapımına devam etmektedir. Müdürlüğümüz ayrıca kuraklık nedeniyle bölge bazında sulama planlamaları da yapmaktadır” diye konuştu.
Sulama çalışmalarının yanı sıra yağış azlığından dolayı kuraklıkla karşı karşıya olunan bu dönemde sulama gereksinimi daha az olan ayçiçeği ekimini 2.5 milyon TL’lik bir projeyle desteklediklerinin altını çizen Mustafa Masatlı, “Yine nadas alanlarının daraltılması maksadıyla nohut üretimini de destekliyoruz. Bunlarla birlikte yonca, triticale, incir, Amasya elması, kiraz, cennet hurması ve çilek gibi bölgemizde üretimi yapılabilen ve pazar değeri yüksek ürünlere desteklerimizi verdik. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün 2020 yılında tarımsal üretime ayırdığı bütçe 1 milyon 78 bin TL iken bu rakamı 2021 yılında 3.3 milyon TL’ye çıkardık. İl Özel İdaremiz ise bu yıl tarımsal üretime 2.2 milyon TL’lik kaynak ayırmıştır. Son olarak dolu ve kuraklık nedeniyle mahsulü zarar gören çiftçimize yönelik tespitler tamamlanmış olup, üreticilerimizin TARSİM’den gerekli ödemeleri almaları için teknik çalışmalar tamamlanmıştır” şeklinde konuştu.
Hayvancılık alanında ise gelecek hafta damızlık manda dağıtımı gerçekleştirileceğine değinen Masatlı, “Küçükbaş hayvancılıkta üreticilerimize modern yemleme üniteleri, barınma çadırları ve güneş enerji sistemleri dağıtımı yaptık. Hayvancılık alanında yapacağımız çalışmaların en önemlilerinden biri ise büyükbaş hayvanlarda buzağı atımlarını asgari seviyelere indirmek için ‘ecoli aşısı’ uygulamasıdır. Bu durum sektörün en önemli sorunlarından biridir. Aşısız gebe hayvanlarda yaşanan buzağı ölümleri milyonlarca liralık zarara yol açmaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuzda her yıl olduğu gibi bu yılda üreticilerimize gerek araç, gereç ve ekipman gerekse proje bazlı desteklerine devam etmektedir. Bu kapsamda 2021 yılının ilk 6 ayında 85 projeye 13 milyon TL’lik destek verilmiş olup, bu rakamın yıl sonu itibariyle 38 milyon TL’yi bulması hedeflenmektedir” ifadeleri kullandı.
Tüm dünyayı etkisi altında alan salgında tarımın ne denli stratejik bir sektör olduğu bir kez daha ortaya çıktığına işaret eden Masatlı şöyle devam etti; “Bu yüzden tarıma her zaman öncelik vererek, tarımla birlikte sanayileşeceğiz. Tüm bu çalışmalarımız ilimizin tarım ve hayvancılıktan elde ettiği geliri arttırmak ve özellikle kırsalda yaşayan insanımızı kalkındırmak içindir. Burada bahsettiğimiz projelerin yanı sıra yeni projelerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize belirlediği tarımsal hedefleri yakalamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”
Toplantıda katılımcı il müdürleri tarafından gerçekleştirilen tarım, sulama ve hayvancılık projelerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren oda ve birliklerin başkanları sektörel sorun ve talepleri ile çözüm önerilerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz’in sebze üssü Amasya’da domates hasadı başladı
YEREL HABERLER Karadeniz’in sebze üssü Amasya’da domates hasadı ...
Amasyaspor 1968 futbolcuları galibiyeti oynayarak kutladı
YEREL HABERLER Amasyaspor 1968 futbolcuları galibiyeti oynayarak ...
Suluova Belediyesi personeli korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Suluova Belediyesi personeli korona virüs aşısı oldu
Emektar hizmetliden israfı önleme dersi Çöpten topladığı ekmeklerle okul bahçesinde kuşları besliyor
YEREL HABERLER Emektar hizmetliden israfı önleme dersi Çöpten ...
Amasya Genelgesi'nin yayınlanışının 102. yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Amasya Genelgesi'nin yayınlanışının 102. yıl dönümü ...
Çiftçi vatandaşı telefon dolandırıcılarının tuzağından polisler kurtardı
YEREL HABERLER Çiftçi vatandaşı telefon dolandırıcılarının ...
TV'de gördüğü haberler hayatının dönüm noktası oldu Kadın girişimcinin başarı öyküsü
YEREL HABERLER TV'de gördüğü haberler hayatının dönüm noktası ...