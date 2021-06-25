Kaymakam Çelik'ten öğrencilere: "Çok çalışıp çok okuyun"

Amasya'nın Taşova İlçe Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Yerkozlu Şehit Ali Öztürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere "Çok çalışıp çok okuyun" tavsiyesinde bulundu.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, ilçeye bağlı Yerkozlu Şehit Ali Öztürk İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. 2020/2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte köy okulu ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Çelik, minik öğrencileri hediye ve ikramlarla sevindirdi.

Beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile bir süre öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Çelik, “Sizleri devletimizin en yüksek kademelerinde görmek istiyoruz. Bu yüzden çok çalışıp çok okuyun" önerisinde bulundu.

Öğretmenlerle okulun fiziki durumu ve öğrenciler hakkında bilgi alışverişinde bulunabilmek adına toplantı düzenleyen Kaymakam Çelik öğrencilere gereken değerin verilmesini isteyerek, okul binasının eksikliklerini not etti.

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