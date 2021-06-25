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İmamın, müezzine tabureyle saldırdığı anlar kamerada

DHA

İmamın, müezzine tabureyle saldırdığı anlar kamerada


Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA'da camide görevli müezzin Yavuz Selim A.'nın, tartıştığı aynı camide görevli imam Beytullah S. tarafından plastik tabureli saldırısında yaralandığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda kafasına 10 dikiş atılan müezzin Yavuz Selim A.´ya 10 gün rapor verilirken, imam Beytullah S. hakkında ise adli ve idari soruşturma açılmıştı. 
Olay, 20 Mayıs'ta Amasya Beyazid Paşa Camii´nde sabah namazı sonrası meydana geldi. İddiaya göre müezzin Yavuz Selim A., mesai saatlerinde camiye gelmeyerek özel işlerini halledip, görevini ihmal ettiğini öne sürdüğü cami imamı Beytullah S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu imam Beytullah S., müezzin Yavuz Selim A.´yı cami içinde kafasına plastik tabureyle vurarak darp etti. Aldığı darbelerle kanlar içinde camiden kaçan Yavuz Selim A., yakında bulunan jandarma lojmanına sığındı. Jandarmanın haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve kafasına 10 dikiş atılan müezzin Yavuz Selim A.´ya 10 gün rapor verildi. İmam Beytullah S. hakkında ise adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından camide yaşanılan saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmam Beytullah S.'nin, eline aldığı plastik tabureyi savurmasıyla yere düşen müezzin Yavuz Selim A.´ya tekme ve yumruk atığı görülüyor. Diğer güvenlik kamerası açısındaki görüntüde ise, yaşanan arbede sırasında imam Beytullah S.´nin yere düştüğü, ardından da müezzin Yavuz Selim A.'nın koşarak camiden uzaklaşıdığı anlar yer alıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Sinan HARMANCI
2021-06-25 21:56:23

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