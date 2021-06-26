Amasya’da uygulanan aşılama seferberliği ve tedbirler sonuç verdi. Aşılanma oranının en yüksek olduğu ikinci il yüzde 67,66’lık oranla Amasya oldu.

Tedbirler ve aşıyla korona virüs (Kovid19) salgınının aşılacağını belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Şu anda Türkiye’de 2. sıradayız. 163 bin insanımızı aşılamış olduk. Toplam yaptığımız aşı miktarı 250 bini geçmiş durumda. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

Kentte 6’nın üzerinde personel çalıştıran işletmelere bile giderek aşılama yapıldığına değinen Vali Masatlı, “Organize sanayi bölgelerimizdeki işletmeler dahil köylerimize varana kadar hepsine giderek yoğun bir aşılama faaliyetinde bulunduk. Randevulu, randevusuz herkesi aşıladık. İnşallah en kısa sürede aşılama faaliyetini tamamlayacağız. Salgının olumsuz etkilerini bir an önce Amasya’nın üstünden atmakla beraber ülkemizde inşallah yaz ayına koronasız, salgınsız insanları her tarafta gezip dolaştığı, kaynaştığı bir ortama kavuşacaktır” diye konuştu.

Aşılama çalışmalarını yerinde takip ederek İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz’den faaliyetlerle ilgili bilgiler alan Masatlı, cansiperane şekilde çalıştıklarını belirttiği sağlık çalışanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.