Milletvekili Çilez: "Üreten Türkiye pandemi de bile durmadı"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, “Üreten Türkiye pandemi de de durmadı. Üretti, ürettiğini de tüm dünyaya sattı” dedi.

Amasya’nın Taşova ilçesini ziyaret ederek, salgın sürecinde büyük fedakarlık göstererek emek veren bütün esnafları gezdi. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’le de görüşen Milletvekili Çilez, ilçe yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Çilez yaptığı açıklamada, “Pandemi döneminde hizmet sektörü çok olumsuz etkilendi. Çay ocaklarımız, kafelerimiz, lokantalarımız, servis şoförlerimiz, turizm sektörümüz maalesef çok olumsuz etkilendi. Bu bir musibetti. Musibet, tedbir ve sabırla aşılacaktı. Bu tedbir ve sabrı milletimiz gösterdi. Aşılamayla da önümüzde ki birkaç ay içerisinde de neticelendireceğiz Allah’ın izniyle. AK Parti Amasya il teşkilatı olarak hemen sahaya indik. 1 Haziran günü bütün arkadaşlarımız esnaflarımızı şöyle bir çıktı gezdi. Onlarla bir hasbihal ettiler. Amasya’da biz esnafımızın yanında olduğunu teşkilat olarak gösterdik şükürler olsun. Esnafımızın her daim yanında olduk bu süreçte. Onlara destekler vermeye gayret ettik. İmkanları da zorlayarak esnafımızın, iş dünyamızın yanında olduk. Bunu başardık çünkü başardığımızın göstergesi de, geçen yıl 170 milyar dolar ihracat yapan bir ülke olduk. Kriz senesinde kendi rekorumuzu kırdık. Üreten Türkiye pandemi de de durmadı. Üretti, ürettiğini de tüm dünyaya sattı. Buradan elde ettiği gelirlerle de bu süreci rahat atlatmamıza vesile oldu. Hükümet olarak da biz onlara elimizden gelen tüm desteği verdik” diye konuştu.

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