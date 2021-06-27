Taşova’da 3 büyük proje hayata geçiyor Başkan Öztürk: “Bu projelerin gerçekleşmesi için verdiğimiz sözümüzü tutuyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşova’da 3 büyük proje hayata geçiyor Başkan Öztürk: “Bu projelerin gerçekleşmesi için verdiğimiz sözümüzü tutuyoruz”

İHA

Taşova’da 3 büyük proje hayata geçiyor Başkan Öztürk: “Bu projelerin gerçekleşmesi için verdiğimiz sözümüzü tutuyoruz”

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, seçim dönemi sözünü verdiği Taşova Millet Bahçesi, kapalı pazaryeri ve sanayi köprüsü için düğmeye bastı. Nüfusu 30 bine dayanan ilçenin aynı zamanda trafik sorununu da çözecek olan bu adımlar için Başkan Öztürk, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı ile birlikte Sanayi Köprüsü, Taşova Millet Bahçesi ve kapalı pazaryerinde incelemelerde bulundu.

Bakan söz vermişti; Sanayi Köprüsü yeniden yapılacak
2000 yılında inşa edilerek Doğu mahallesi ile Sanayi Mahallesi bağlayan Sanayi köprüsü yeniden yapılacak. 25 Temmuz 2020 tarihinde Amasya programı çerçevesinde Taşova’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi Köprüsü’nde Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile birlikte inceleme yaparak yeni köprü yapılması için söz vermişti. Bakan Karaismailoğlu’nun talimatları doğrultusunda köprünün ile ilgili zemin etüdü yapılarak eski köprü yıkılıp, yerine Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce rahat geçiş sağlayabilecek genişlikte yeni Sanayi Köprüsü yapılacak.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, İlçe Başkanı Tekin Sobacı alanda inceleme yaptı. Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Bu projelerin gerçekleşmesi için bir söz vermiştik. Sözümüzü tutuyoruz, verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Şimdiden Taşova’mıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Taşova Millet Bahçesi inşaat alanı inceleme
Öztürk ve beraberindekilerin diğer durağı Doğu Mahallesinde yapımı süren Taşova Millet Bahçesi oldu. Buradaki incelemelerin ardından açıklamada bulunan Öztürk, "Millet Bahçemizin inşaatı hızla ilerliyor, yağan yağışlar sebebiyle ara verdik. Özellikle gençlerimize önemli hizmetler verecek. Bizler gençlerimizin eğitim ve spor alanında eksiklerinin giderilmesi noktasında önemli işler yapıyoruz. İçerisinde kütüphanesine, kafeteryasından yeşil alanlarına kadar bir çok sosyal alanı barındıran, her yaştan vatandaşımıza hizmet verecek olan tesisimiz bittiğinde sosyal belediyecilik anlamında bir çok ihtiyacı karşılamış olacak” dedi.

Kapalı Pazaryerini inşaatını incelediler
Taşova’nın en büyük sorunlarından biri olan pazaryeri için Doğu Mahallesi mevkiine 3420 metrekare kapalı alanda yapılacak olan pazaryerinin temeli atılmıştı. Temeli atılan pazaryerinde incelemelerde bulunan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, “Şuan yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah bittiğinde ilçemize ve şehrimize çok önemli ve ihtiyaç duyulan bir eseri kazandırmış olacağız” diye konuştu. Bayram Öztürk de, “Kapalı Pazaryeri projemiz Doğu Mahallemize ve tüm civar bölgeye ciddi değer katacak. İnşallah bittiğinde son derece modern ve güzel hizmet verecek bir tesisi ilçemize kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Çilez: "Üreten Türkiye pandemi de bile durmadı"
YEREL HABERLER Milletvekili Çilez: "Üreten Türkiye pandemi de bile ...
Amasyalı Şeker nine 120 yaşında
YEREL HABERLER Amasyalı Şeker nine 120 yaşında
Amasya’da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
YEREL HABERLER Amasya’da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
DSİ, Amasya’nın verimli topraklarına bereket katıyor DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: “Amasya’da toplam 494 bin 060 dekar tarım arazisinde sulu tarım yapılıyor”
YEREL HABERLER DSİ, Amasya’nın verimli topraklarına bereket ...
Polisin çabası kimliğini kaybeden Busenur’u sınavın girmesine yetmedi
YEREL HABERLER Polisin çabası kimliğini kaybeden Busenur’u sınavın ...
Amasya Valisi Masatlı: Aşı miktarı 250 bini geçmiş durumda
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı: Aşı miktarı 250 bini geçmiş ...
Amasya aşılamada Türkiye'de 2. sırada Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “İnşallah en kısa sürede aşılama faaliyetini tamamlayacağız”
YEREL HABERLER Amasya aşılamada Türkiye'de 2. sırada Amasya Valisi ...
İmamın, müezzine tabureyle saldırdığı anlar kamerada
YEREL HABERLER İmamın, müezzine tabureyle saldırdığı anlar kamerada
Kaymakam Çelik'ten öğrencilere: "Çok çalışıp çok okuyun"
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik'ten öğrencilere: "Çok çalışıp çok ...