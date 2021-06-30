Maske takmamakta direnen kadına para cezası

Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) AMASYA'da polisin uyarısına rağmen maske takmayan Ayşe K.'ye 900 TL idari para cezası uygulandı.
Kentin işlek caddelerinden Şehzadeler Gezi Yolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan Ayşe K.'yı uyardı. Uyarıyı dikkate almayıp polisle tartışan kadın, maske takmamakta ısrar etti. Ayşe K. hakkında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı tedbirleri ihlalden 900 TL idari para cezası uygulandı. Ayşe K. kendisini görüntüleyen gazeteciye de 'çekme' dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-06-30 11:08:10
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