Tünelde otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

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Amasya’da tünelde meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Amasya çevre yolu T1 tünelinde Hilmi Duran’ın kullandığı 34 MIR 44 plakalı otomobil, Hüseyin Gül yönetimindeki 05 EP 326 plakalı kamyona arkadan çarptı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından tünelden çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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