Vali Masatlı 3. doz hatırlatma aşısını yaptırdı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına uygulanan 3. doz hatırlatma aşısını yaptırdı.

Vali Masatlı, normal yaşantıya bir an önce kavuşabilmek için tüm vatandaşları ve özellikle de gençleri vakit kaybetmeden aşı olmaya davet etti.

Masatlı, aşılama oranı en yüksek 2. il olan kentteki aşılama çalışmalarının da hızla sürdüğünü belirtti.

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