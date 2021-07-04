Suluova’da sağanak yağış dereyi taşırdı, köy yolu nehre döndü

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Amasya’da etkili olan sağanak nedeniyle Suluova ilçesinde bulunan bir derede taşkın meydana geldi.

İlçeye bağlı Kerimoğlu köyünde Kumluk deresi taştı. Hızla akan sular nedeniyle köyün ilçe merkezine ulaşımını sağlayan yol adeta nehre döndü.

Akan suları endişeyle izleyen köy sakinlerinden Hakan Şeker, ekili arazilerde zarara yol açan sel sularının halkın ve yetiştirdikleri canlıların yaşamını tehdit ettiğini söyledi. Yılmaz Keten de her yıl taşkın yaşanan derenin ıslah edilmesini istedi.

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