Amasya'da kuraklığa karşı ‘ayçiçeği’ seferberliği

Amasya Valiliği, kuraklığın etkili olduğu kentte seferberlik başlatarak daha az sulama gerektiren yağlık ayçiçeği üretiminin geliştirilmesi için proje hayata geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da destek sağladığı proje ile 55 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekimi yapıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, ekimi yapılan ayçiçeği sayesinde üreticilerin ekonomik kayıplarının engellenmeye çalışılmasının yanı sıra mevcut su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasının sağlandığını açıkladı. Yaklaşık 2,4 milyon lira bütçeli projeyle ayçiçeği rekoltesinde yüzde 37’lik artış beklendiğine değinen Vali Masatlı, mısır bitkisine göre daha az sulama gerektiren ayçiçeğinin ülkenin ihtiyaçları ve yemeklik yağ sektöründeki hâkimiyeti göz önünde alındığında kent ekonomisi ile üreticiye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Amasya İl Özel İdaresi’nin sulama yatırımlarını 2021 yılında yaklaşık 8 kat artırdıklarına da işaret eden Masatlı’nın ayçiçeği ekili alanlarla Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda yaptığı incelemeye İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.