Parmağına sıkışan yüzüğü hastanede itfaiye erleri çıkardı

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Amasya'da 17 yaşındaki gencin parmağına sıkışan yüzük hastanede itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ali Şeker parmağına taktığı yüzüğü bir süre sonra çıkartamadı. Suluova Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran gencin parmağındaki yüzük burada da çıkarılamayınca Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yüzüğü kesti. Ali Şeker, ekiplere teşekkür etti.

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