Köylü kadından aşı ekiplerine eşek sırtında moral şiiri: Eşeğinin üstündeyken aşısı vuruldu

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Amasya’da aşılama ekipleri gittikleri köyde yaşlı kadının eşeğinin üstünde seslendirdiği şiirle moral buldu.

Merkeze bağlı Avşar köyünde yaşayan Hatice Partal’ın köye gelen aşı ekiplerine kendi yazdığı ‘Bayrak’ şiirini okuduğu anlar Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

O anlar “Aşılama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Mobil ekibimiz sahada yerinde aşı uygulaması için gittiği Avşar köyünde ekibimizi karşılayan teyzemiz Bayrak şiirini okudu. Daha sonra da aşısını yaptırdı. Korona virüsü el birliğiyle mücadele ederek yeneceğiz” ifadeleriyle takipçilere aktarıldı.

Şiirini seslendirdikten sonra eşeğinin üstündeyken aşısı vurulan yaşlı kadın sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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