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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da bereketli hasat: Leylekler buğday avında

İHA

Amasya'da bereketli hasat: Leylekler buğday avında

Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde hasat sezonu verimli başladı. İlk buğday hasadını biçerdöverin direksiyonuna geçen Amasya Valisi Mustafa Masatlı yaptı. Hasada bereketin simgesi leylekler de eşlik etti. Leyleklerin buğday saplarının toplamasıyla ortaya çıkan çekirge ve böcekleri avlayıp yuvadaki yavrularına götürdüğü görüldü.
Yaklaşık 25 bin dekarlık alana kurulu işletmede ülkenin ihtiyacı olan sertifikalı tohumluk üretiminin yapıldığını belirten Vali Mustafa Masatlı, kuraklığın şiddetli yaşandığı ildeki bu işletmede sulama suyu tasarrufuna da azami ölçüde özen gösterildiğini vurguladı. Bu yıl 6 bin 289 dekarlık alanda buğday hasadı yapılacağını anlatan Masatlı, “Uygulanan modern sulama ve tarımsal yöntemler neticesinde diğer ürünlerden de yüksek verimler elde edilmesi bekleniyor. Dekara ortalama 600 kilo olmak üzere toplamda 3 bin 773 ton ürün alınması ve selektörleme işlemi sonrası 3 bin 200 ton sertifikalı buğday tohumu elde edilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.
Macar fiği, nohut, yonca, kenevir ve ayçiçeği hasadının da yapılacağı işletmede aynı zamanda Bafra ırkı damızlık koyun ve Jersey ırkı damızlık sığır yetiştiriliyor. Hasat sezonu açılışına İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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