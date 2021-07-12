Kansere yenik düşen Emniyet Müdürü Ayvalı, son yolculuğuna uğurlandı

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Akciğer kanserine yenik düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fahrettin Ayvalı, memleketi Amasya’da polislerin omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin’de bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 53 yaşındaki Ayvalı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine getirildi. Hacı Musfafa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Eski Milli Güreşçi Mahmut Demir, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzun yıllar Diyarbakır, Muğla ve Mersin özel harekat şubelerinde görev yapan evli ve bir çocuk babası Ayvalı, helallik alınmasının ardından özel harekat polislerinin omuzlarında baba ocağı Bayırlı köyü kabristanlığına defnedildi.

Başkan Üçok, vefatından üzüntü duyduğu Ayvalı’nın yakınlarına ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.

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