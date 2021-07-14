Taşova’nın ilk tenis kortu açıldı Taşova Belediyesi Tenis Kortu düzenlenen törenle hizmete sunuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşova’nın ilk tenis kortu açıldı Taşova Belediyesi Tenis Kortu düzenlenen törenle hizmete sunuldu

İHA

Taşova’nın ilk tenis kortu açıldı Taşova Belediyesi Tenis Kortu düzenlenen törenle hizmete sunuldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde Taşova Belediyesi'nin yaptığı tenis kortu düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Yeni Mahalle'de bulunan tesiste yaptığı konuşmada, tenis kortunun açılmasıyla ilçede farklı bir spor dalının yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Gençler bizim için önemli ve değerli. Bizler de belediye olarak göreve geldiğimiz günlerden itibaren sportif faaliyetlere mümkün olduğunca altyapısıyla ilgili destek olmaya çalışıyoruz. Son dönemlerde okullarımızın bahçelerine çok amaçlı 6 tane spor sahası yaptığımız gibi 67 ay öncede yine çok amaçlı olmakla beraber tenis kortu sahası yaptık. Spor Toto’nun desteğiyle beraber. Açılışını çocuklarımızla beraber yeni gerçekleştiriyoruz. Kursun açılmasına katkısı olan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne, Gençlik Merkezi Müdürlüğü’ne teşekkür ederken, bu sahanın buraya kazandırılmasında yine katkısı olan Spor Toto’ya ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Futbol, voleybol, basketbolun her yerde oynanabileceğini söyleyen Başkan Öztürk, "Ama buranın farkı tenis kortu gibi bir sportif etkinliğe uygun olması. Çünkü biz de dahil olmak üzere tenis kortu ile ilgili çok bildiğimiz bir şey yok. Bu imkan da yok ilçemizde. İlk defa Taşova’da bu anlamda hem saha olarak hem de ilk defa ilgili kurumlarla işbirliği ile beraber bir tenis kortu sporu ile ilgili kurs açmış olduk. Futbolu her zaman her yerde oynuyoruz. Ama özelliği bu zaten farklı olması, ilk olması Taşova’da” diye konuştu.
Tenis kortu açılışı sırasında kortun karşı tarafında bulunan bir binadan vatandaşın biri torunları için Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ten tenis topu istedi. Başkan Öztürk, vatandaşı kırmayarak torunlarına tenis topu hediye etti. Çocukları tenis kortunda oynaması için davet etti.
Tenis kortunun açılış törenine Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Gençlik Spor İlçe Müdürü Abdülkadir Saraç, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Masatlı’dan şehit çocuğu Egehan'a akülü araba
YEREL HABERLER Vali Masatlı’dan şehit çocuğu Egehan'a akülü araba
Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu
YEREL HABERLER Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu
Polis memuru çocuğa yardımcı oldu, uçurtması gökyüzünde süzüldü Taşova’da 15 Temmuz etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Polis memuru çocuğa yardımcı oldu, uçurtması ...
Amasya Valisi Masatlı: “En çok vaka, aşılama oranı düşük olan genç nüfusta görülmekte”
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı: “En çok vaka, aşılama oranı ...
Kansere yenik düşen Emniyet Müdürü Ayvalı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kansere yenik düşen Emniyet Müdürü Ayvalı, son ...