Taşova Yüksel Akın MYO’ya ‘Turuncu bayrak’

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) 2021 Yılı Engelsiz Üniversite 'Turuncu Bayrak' ödülü aldı. Ödülü okul yöneticilerine Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı verdi.

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkanlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturulması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde 2021 Yılı Engelsiz Üniversite mekânda erişilebilirlik alanında ‘Turuncu bayrak’ ödülüne layık görülen Taşova MYO’da tören düzenlendi.

Rektör Elmacı, törende turuncu bayrak ve belgeyi okul müdürü Doç. Dr. Murat Kurt’a vererek başarılı çalışmalarının devamını diledi.

‘Turuncu bayrak’ ödülünün engelli dostu üniversite olma yolunda çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Elmacı, “Bu çalışmalar üniversitemizin farklı birimlerinde devam etmekte olup, önümüzdeki yıllarda daha fazla birimden bu bayrak ödüllerini almak için başvuru yapılacaktır” diye konuştu.

Törenin ardından üniversite senatosu toplantısı da yapıldı. Elmacı ve akademisyenler Boraboy Gölü’nde de kısa bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

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