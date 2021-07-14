Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’tan Vali Masatlı’ya ziyaret

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç, Amasya Valisi Mustafa Masatlı’yı ziyaret etti.

Vali Masatlı, ilin tarihi birikimi ve sürdürülen faaliyetlerle ilgili bilgiler verdiği Şeref Malkoç’u konuk etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Valilik şeref defterini de imzalayan Malkoç, Masatlı’ya teşekkür etti.

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