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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasyalılardan 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan

İHA

Amasyalılardan 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan

Amasya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz şehitlerinin anısına Hz. Ömer Camii bahçesinde “251 Şehit İçin 251 Fidan” temalı fidan dikim töreni düzenlendi.
Vali Mustafa Masatlı, “O gün vatan, bayrak ve istiklalimiz için toprağa düşen şühedanın anısına bugün taze fidanları toprakla buluşturuyoruz” dedi.
Şehitlerin hatıralarının gönüllerde yaşayacağını ve emanetleri olan ailelerinin sürekli yanlarında olacaklarını vurgulayan Masatlı, “15 Temmuz şehitlerimiz ile bu topraklar için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize ise sağlık ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. Rabbim 15 Temmuz ihaneti gibi musibetlerle bu milleti bir daha karşılaştırmasın” diye konuştu.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, “15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin beşinci yılındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek sokaklara, meydanlara çıkan, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan insanlarımız o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazdı. Demokrasiye ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine sahip çıkarak, kanlarını, canlarını ortaya koydular” ifadelerini kullandı.
Törene, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve MHP İl Başkanı Şuayip Ak da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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