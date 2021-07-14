Amasyalılardan 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan

Amasya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz şehitlerinin anısına Hz. Ömer Camii bahçesinde “251 Şehit İçin 251 Fidan” temalı fidan dikim töreni düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, “O gün vatan, bayrak ve istiklalimiz için toprağa düşen şühedanın anısına bugün taze fidanları toprakla buluşturuyoruz” dedi.

Şehitlerin hatıralarının gönüllerde yaşayacağını ve emanetleri olan ailelerinin sürekli yanlarında olacaklarını vurgulayan Masatlı, “15 Temmuz şehitlerimiz ile bu topraklar için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize ise sağlık ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. Rabbim 15 Temmuz ihaneti gibi musibetlerle bu milleti bir daha karşılaştırmasın” diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, “15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin beşinci yılındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek sokaklara, meydanlara çıkan, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan insanlarımız o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazdı. Demokrasiye ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine sahip çıkarak, kanlarını, canlarını ortaya koydular” ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve MHP İl Başkanı Şuayip Ak da katıldı.

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