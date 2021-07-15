Başkan Üçok, genç çiftin nikahını evde kıydı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Üçok, genç çiftin nikahını evde kıydı

İHA

Başkan Üçok, genç çiftin nikahını evde kıydı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçede yaşayan genç çiftin nikahını evlerinde kıydı.
Sevinç Güneş ve Erhan Yeni çifti, Belediye Başkanı Üçok’u nikahlarını kıyması için evlerine davet etti. Eve gidip nikahı kıyan Başkan Üçok, çifte mutluluklar dileyerek hediyeler verdi.
Dünyaevine giren çift ve yakınları Üçok’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasyalı muhtardan ‘atlı ve motorize’ kurban timi
YEREL HABERLER Amasyalı muhtardan ‘atlı ve motorize’ kurban timi
Başkan Üçok: "15 Temmuz, milletimizin hiçbir zaman boyun eğmeyeceğinin göstergesidir”
YEREL HABERLER Başkan Üçok: "15 Temmuz, milletimizin hiçbir zaman ...
15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada ...
Amasyalılardan 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan
YEREL HABERLER Amasyalılardan 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’tan Vali Masatlı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’tan Vali Masatlı’ya ...
Taşova Yüksel Akın MYO’ya ‘Turuncu bayrak’
YEREL HABERLER Taşova Yüksel Akın MYO’ya ‘Turuncu bayrak’
Taşova’nın ilk tenis kortu açıldı Taşova Belediyesi Tenis Kortu düzenlenen törenle hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Taşova’nın ilk tenis kortu açıldı Taşova Belediyesi ...
Vali Masatlı’dan şehit çocuğu Egehan'a akülü araba
YEREL HABERLER Vali Masatlı’dan şehit çocuğu Egehan'a akülü araba
Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu
YEREL HABERLER Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu
Polis memuru çocuğa yardımcı oldu, uçurtması gökyüzünde süzüldü Taşova’da 15 Temmuz etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Polis memuru çocuğa yardımcı oldu, uçurtması ...