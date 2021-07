Amasyalı muhtardan ‘atlı ve motorize’ kurban timi

Amasya’da mahalle muhtarı Coşan Aylak, atlı ve motorize kurbanlık yakalama timi kurdu.

Ekipte kendi kullanacağı motosiklet ve deneyimli binicileri olan iki atın yer alacağını belirten Üçler Mahallesi Muhtarı Aylak, Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalayıp sahiplerine teslim etmek için görev yapacaklarını açıkladı.

Dar sokakların bulunduğu mahallede vatandaşların kendisini telefonla diledikleri an arayabileceklerini belirten Aylak, “Geçen yıl 7 kişilik kurban timi kurmuştuk. Bu yıl da motosikletimiz ve atlarımızla dörtnala hizmet sunacağız” dedi.

Ekipte bulunan ‘İmparator’ ve ‘Maviş’ adlı atların biniciliğini ise Roman vatandaşlar üstleniyor. At binicisi Alper Silvim, “Kurbanlıkların elimizden kaçma şansı yok. O kadar iddialıyız” diye konuştu. Sokaklarda dolaşan at ve peşindeki motosikleti merakla izleyip cep telefonuyla selfie yapan mahalle sakinlerinden Turan Çalışkan da sunulan bu hizmetten memnun olduğunu söyledi.

