Amasya’da keneden ölüm

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Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 66 yaşındaki Halit Erbaş hayatını kaybetti.

Gümüşhacıköy Belediye Meclisinin CHP’li Üyesi Halit Erbaş’ın vücuduna bir süre önce arazide kene yapıştı. Halsizlik şikayetiyle başvurduğu Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’nde KKKA hastalığı tanısı konan Erbaş, kan değerleri düşünce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Erbaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erbaş, kılınan cenaze namazının ardından Gümüş mezarlığında defnedildi.

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