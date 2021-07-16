Taşova’da 15 Temmuz programı coşkuyla gerçekleşti

Amasya’nın Taşova ilçesinde ’15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı’ kapsamında Taşova Şehir Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şehitlik ziyareti ile başlayan ve gün içinde çeşitli etkinlikler devam eden program, Taşova Belediyesi önündeki bayrağa saygı yürüyüşü ile devam etti. Programda ilk olarak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kuranı Kerim tilaveti sonrasında dualar edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 15 Temmuz gecesinin sadece bir kalkışma değil, bir işgal gecesi olabileceğini söyledi. Bu kalkışmadan ders çıkartılması gerektiğine değinen Başkan Öztürk, “Bu iş tarihteki 5 yıl önceki bir olayın başarıyla bastırılmasının kutlanması gecesi değil, bundan çok ders almamız lazım. Geleceğimiz de bu noktaya çok yakından bağlı. Ülkemizin şu anda karşılaştığı durum da buna çok yakından bağlı. İyi analiz etmemiz lazım. Vicdanlı ve temiz kalpli olabiliriz ama Türk milletinin bir sabrı olduğunu herkesin bilmesi lazım. Sadece içeridekiler değil, dışarıdakilerin de bunu bilmesi lazım. Onun için bizim her daim teyakkuz içerisinde olmamız gerekiyor. Erdemli, cesur bir şekilde delikanlıca bu çalışmaların içinde bulunmamız lazım. Bizimle birlikte aynı topraklarda yaşıyorlardı. Ama başkalarının kılıcını çekip üzerimize öyle yürüyorlardı. Ama bu millet 15 Temmuz 2016’da bunlara verilmesi gereken dersi verdi. Meydanlara çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunlar gerekli cevabı aldılar.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programda ayrıca Sanatçı Orhan Türkoğlu da sahne aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayın konuşması izlendi. Protokol üyeleri ve vatandaşların katılım sağladığı programda 15 Temmuz videoları eşliğinde temsili nöbet tutuldu.

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