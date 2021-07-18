Barajda kaybolan 5 kişilik aileden 2'sinin cesedine ulaşıldı

Serap Şerife KARASinan HARMANCI/ SULUOVA (Amasya), (DHA)AMASYA Suluova Derinöz Barajı´nda serinlemek için suya giren aynı aileden 5 kişi kayboldu. Bölgeye gelen dalgıç ekiplerin çalışması sonucu aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 3 kişi için arama çalışması sürüyor.
Suluova ilçesinde, akşam saatlerinde serinlemek için Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile fertlerinden 3'ü suya girdi. Baraj gölünde 5 kişilik aile üyelerinin çırpındığını fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 3 kişi için barajda arama çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Suluova Serap Şerife KARASinan HARMANCI
2021-07-18 19:24:06
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