Amasya'da baraj gölünde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Amasya Suluova Derinöz Baraj Gölü'nde kaybolan aynı aileden 2 kişinin cenazelerinin bulunmasının ardından yapılan arama çalışmaları sonucu 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Suluova Derinöz Baraj Gölü'nde bir çocuğun suya düşmesi sonucu onu kurtarmak için aynı aileden 4 kişi de göle girdi. 5 kişi suda kaybolurken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu Elif Cenik ve Sultan Cenik'in cansız bedenlerine ulaşılırken, ekiplerin arama çalışmaları sonucu Emrullah Cenik, Havvanur Cenik ve Levent Cenik'in de cansız bedenlerine ulaşıldı.

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