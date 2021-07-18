Baraja düşen çocuğu kurtarmak için suya giren aynı aileden 5 kişi boğuldu (2)- Yeniden



Serap Şerife KARASinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)AMASYA'nın Suluova ilçesindeki Derinöz Barajı´na düşen Levent Cenik'i (3) kurtarmak için ablası Havvanur (9), babaanne Sultan (50), oğlu Emrullah Cenik (19) ve kızı Elif Semiz, (28) suya girdikten sonra gözden kayboldu. Bölgeye gelen dalgıçların çalışması sonucu 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Derinöz Baraj Gölü'nde meydana geldi. Böraj gölü kıyısına gelen ailenin küçük çocuğu Levent Cenik, suya düştü. Levent Cenik'in suda çırpındığını gören aile fertlerinden ablası Havvanur Cenik ile babaanne Sultan Cenik, oğlu Emrullah Cenik ve kızı Elif Semiz de art arda suya girdi. Suda 5 kişilik aile üyelerinin çırpındığını fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine haber verdi.

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Dalgıç ekiplerin çalışması sonucu önce aile fertlerinden 2 kişinin cansız bedenine ulaşdı. Dalgıçların sürdürdüğü çalışmalar sonucunda 3 kişinin daha cansız bedeni baraj gölünden çıkarıldı. Bu sırada olayı haber alınca bölgeye gelen yakınları, cenazelerin sudan çıkarılması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Cesetler otopsi için hastane morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Suluova AMASYA, (DHA)

2021-07-18 20:29:31



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