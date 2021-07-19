Böyle düğün hediyesi görülmedi Gelinin dedesinden genç çifte 300 bin TL'lik sıfır kilometre otomobil

Amasya’nın Taşova ilçesinde genç bir çiftin düğününe gelinin dedesinin sürpriz hediyesi damga vurdu. Takı töreninde gelinin dedesi genç çifte 300 bin lira değerinde sıfır kilometre otomobil hediye etti. Gelin ve damat büyük şaşkınlık yaşadı.

Taşova’da Serap Akkaya, Emre Gider ile hayatını bir kır düğününde birleştirdi. Çiftin düğün töreninde davetliler ilginç anlar yaşadı. Gelin Serap Akkaya’nın dedesi Cafer Akkaya ve eşi Sahire Akkaya ile birlikte çifte takı töreninde sıfır kilometre kırmızı bir otomobil hediye etti. İlginç anların yaşandığı düğün töreninde ise o anlar kameraya yansıdı. Takı esnasında hiç beklemedikleri bir hediye ile karşılaşan gelin ve damat ise şaşkınlarını gizleyemedi.

Dede Cafer Akkaya, "Torunlarıma düğün hediyesi olarak araba aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Cenabı Allah kaza bela göstermesin. Her dedeye örnek olsun” dedi.

Babaanne Sahire Akkaya ise “Sağlıkla kullansınlar, mutluluklar onların olsun” şeklinde konuştu.

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