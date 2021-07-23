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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serinlemek için römorku havuza çevirdiler

İHA

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için römorku havuza çevirdi.

Serinlemek için römorku havuza çevirdiler

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için römorku havuza çevirdi.
Amasya il genelinde son zamanlarda termometreler 40 derecenin üstünde gösterince çocuklar serinlemek için kendi yaptıkları havuzlara girdi. Gemibükü köyünde yaşayan 13 yaşındaki Furkan Yılmaz, evlerinin önünde bulunan traktör römorkunu brandayla kapladıktan sonra suyla doldurdu. Sıcaktan bunalan çocuklar havuza gidemedikleri için havuz haline çevirdikleri römork içerisinde serinlemeye çalıştı.
Traktör römorkunu havuza çevirme fikrinin sahibi olan Furkan Yılmaz, "Köyde otururken havalar çok sıcak gittiğinden dolayı, televizyonlarda görmüştüm böyle yapıyorlardı. Ben de böyle denedim. Dedemin römorkunu aldım. Brandayı gerip suyla doldurdum. Sıcak havalarda böylece serinliyorum. İyi oluyor, arkadaşlarım ve akrabalarım da geliyor. Birlikte yüzüyoruz. Oturduğumuz bölgede havuz olmadığından dolayı biz de böyle bir şey yapmaya çalıştık" dedi.
Anne Burcu Yılmaz ise “Son zamanlarda havaların aşırı sıcak olması çocukları da baya bir etkiledi. Köyümüz havuzun bulunduğu ilçeye baya uzak. Bölgede havuz bulunmayınca çocuklar kendi havuzlarını oluşturdular. Hem eğlendiler hem de serinlediler” diye konuştu.

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