Kaymakam Çelik’in baba acısı

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik’in babası Mehmet Çelik vefat etti.
53 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Çelik için Taşova Merkez Çarşı Camii’nde Cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazına katılan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile diğer yetkililer ve vatandaşlar Kaymakam Çelik’in acısını paylaştı.
Çelik’in cenazesi yarın İstanbul’da defnedilecek.
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