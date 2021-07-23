Derinöz faciası kurbanları için mevlit okutuldu

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Derinöz Baraj Gölü'nde 5 gün önce boğulan aynı aileden 5 kişi için mevlit okutuldu.

Levent (3), Havvanur (9), Sultan (50) Emrullah Cenik (19) ve Elif Semiz (28) için Saraydüzü Mahallesi Hicret Camii’nde düzenlenen mevlit programına katılan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, aile bireylerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cenik ailesinin evlerine giden AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de vatandaşlarla birlikte vefat edenler için dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.