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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da Karadeniz rüzgarı esti

İHA

Amasya’da Karadeniz rüzgarı esti

Amasya’nın Taşova ilçesinde sahneye çıkan İmera Grubu, Karadeniz rüzgarı estirdi.
Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nda her yıl düzenlenen şenlikler pandemi sebebiyle 1 buçuk yıl ertelenmişti. Bu sene normalleşme sürecinde Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nda düzenlenen şenlikte Karadeniz rüzgarı esti. İmera Grubu'nun konseriyle renklenen etkinlikte İstanbul, Ankara, Samsun, Çorum, Eskişehir, Tekirdağ’dan ve birçok ilden gelen vatandaşlar Karadeniz müzikleriyle coşku ve eğlence dolu bir gece yaşadı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gecede İmera Grubu, seslendirdikleri parçalarla coşturdu. Konser öncesi sanatçı Orhan Türkoğlu ve Hüseyin Ünay da sahneye çıktı. Sanatçıların söyledikleri şarkılara vatandaşlar yöreye özgü halk oyunlarıyla eşlik ettiler.
2014 yılında kurulan grup İmera’nın solisti Hüseyin Ulusan, grup üyeleriyle birlikte İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Konserlerle ilgili malum belli bir pandemi sürecinden geçtik. Bu pandemi sürecinde birazcık bizler de kendi halimizde kaldık ama şu anda pandeminin birazcık daha gevşek davranıldığı için konser aktiviteleri de aktif hale geldi” dedi.
Pandemi sürecinde iş yapamayan müzisyenlere destek verilmesi gerektiğini söyleyen Ulusan, “Tabii ki müzisyenlere destek verilmesi gerekiyor. Bununla birlikte müzisyenlerin de kesinlikle mesleklerinden vazgeçmemeleri ve sonuna kadar çalışmaya devam etmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

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