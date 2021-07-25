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Sağlık Bakanı Koca: “Amasya’yı kutluyoruz”

İHA

Sağlık Bakanı Koca: “Amasya’yı kutluyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük korona virüs (Kovid19) tablosunda yüzde 75,1’lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan Amasya’yı kutladı.
Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, “Amasya artık düşük riskli iller arasında. En az bir doz aşı olanların oranı %75’in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya’yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun!” ifadelerini kullandı.
Koca, “Covid19’la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak, salgını durdurmak uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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