Amasya´da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada



Sinan HARMANCISerap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, sağanak sonrası meydana gelen sele kapılan, dere kenarındaki risk nedeniyle daha önce tahliye edilen tek katlı evin yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından Göllü Bağları Mahallesi'nde sel meydana geldi. Mahallede, dere kenarında bulunan ve daha önce tedbir amaçlı boşaltılan tek katlı ev, sel sularına kapılıp, yıkıldı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, evin önce çatısındaki kiremitlerin ardından büyük bölümünün yıkıldığı daha sonra da sel sularında sürüklendiği görülüyor. Bölgedeki ekipler, selden etkilenen noktalarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Amasya

2021-07-27 16:14:54



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