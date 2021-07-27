Amasya Esnaf Kefalet Kooperatifi seçimini İsa Köse kazandı

Amasya Esnaf Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığı seçimini İsa Köse kazandı.

823 oy alan İsa Köse’nin rakipleri Adem Çalışkan 645, Hüseyin Çelik ise 25 oyda kaldı.

Seçime gelerek oy veren tüm esnaflara teşekkür eden Köse, “Bugün bizlere ne kadar büyük bir yük daha yüklediğinizin farkındayım. Çünkü bugünkü seçimi İsa Köse değil Amasya esnafı kazanmıştır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.