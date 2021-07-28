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İtfaiyeciler 4,5 yaşındaki Batuhan'ın hayali için seferber oldu

İHA

İtfaiyeciler 4,5 yaşındaki Batuhan'ın hayali için seferber oldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde itfaiyeciler, 4,5 yaşındaki Batuhan’ın "itfaiyeci" olma hayalini seferber olup gerçekleştirdi.
Eskişehir’de yaşayan Şafak Can ve Banu Öztürk tatil için geldikleri memleketleri Amasya’nın Taşova ilçesinde 4,5 yaşındaki çocukları Batuhan Öztürk’ün en büyük hayalini sosyal medyadan çektikleri videoyla dile getirdi. Sosyal medya üzerinden Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’e video çekip gönderen Batuhan Öztürk’ün ailesi oğullarının hayalini gerçekleştirmesini istedi. En büyük hayali “itfaiyeci” olmak olan Batuhan Öztürk, “İtfaiyeyi boyuyorum. İtfaiyeci olmak istiyorum. Ben bir itfaiye oyuncağı istiyorum. Bayram Dede ben itfaiyeci olmak istiyorum. Beni itfaiyeci yapar mısın?” dedi.
Sosyal medyadan gelen videolu mesaj üzerine Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, duruma kayıtsız kalmayıp Batuhan’ı makamında ağırladı. Küçük Batuhan’a oyuncak itfaiye aracı veren Başkan Öztürk, daha sonra İtfaiye personellerine talimat vererek Batuhan’ın hayalini gerçekleştirdi.
İtfaiye aracıyla Belediye binasının oradan alınıp İtfaiye Müdürlüğü’ne getirilin Batuhan Öztürk, yol boyunca itfaiye aracı içerisinde siren çalarak hayallerini gerçekleştirdi. Geldikleri yerde itfaiyecilerle vakit geçirdikten sonra su sıkarak itfaiyecilerle birlikte merdivenden indirildi.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Evet, dün zannediyorum sosyal medyada gördük. Batuhan kardeşimiz itfaiyeci olmak istediğini belediyede çalışmak istediğini beyan etti sosyal medyadan. Bizlerde onu belediyeye çağırarak hem kendisine bir itfaiye hediye etmiş olduk hem de biraz sonra itfaiye ekiplerimizle beraber bir yangın söndürmeye kendini göndereceğiz. İnşallah bugün veya yarın itfaiyeci olabilecek çapta kaliteli bir itfaiyeci olabileceğini umut ediyoruz. Özellikle üniformalı meslekler polis, asker, zabıta belediye içinde itfaiye dolayısıyla çocuklarımız için cazip. Çocuk yaşta insanlarımızın bu mesleğe dönük cazibeyitinin olması gelecekte itafiyeciler açısından önemlidir. Onun için bizde hem dikkat çekme hem de Batuhan’ın ihtiyaçlarına cevap verme adına kendisine hem bir itfaiye aracı hediye ettik hem de itfaiye aracına kendisini bindireceğiz” şeklinde konuştu.
Batuhan’ın babası Şafak Can Öztürk, “Oğlumun hayalini gerçekleştirdiği için başkanımız Bayram Öztürk’e çok teşekkür ediyoruz. İtfaiye personelimize her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz” diye konuştu.
İtfaiyeci Emre Kavi, “Batuhan kardeşimizin böyle bir hayalini gerçekleştirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Böyle genç kardeşlerimizin bizim gibi meşakkatli bir işte, bizim gibi değerli bir işte istek duymaları bunlar bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Gözümüz hiçbir zaman arkada kalmıyor" ifadelerini kullandı.

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