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TYT ikincisi Amasya’dan Okul pansiyonunda hazırlanıp TYT ikincisi oldu

İHA

TYT ikincisi Amasya’dan Okul pansiyonunda hazırlanıp TYT ikincisi oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ikinci Amasya’dan çıktı. Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencisi Barış Öksüz, Türkiye ikincisi oldu.
Başarısını öğretmenleri, arkadaşları ve öğretmen olan anne ile babasıyla kutlayan 18 yaşındaki Öksüz, “Sonuçlara baktığımda yüzüm güldü. Aileme haber verdim. Birlikte sevindik” dedi.

Okul pansiyonunda hazırlanıp TYT ikincisi oldu
Çok çalıştığını ve bu sonucu beklediğini anlatan Öksüz, “120 sorudan 115’ine doğru yanıt verdim. Günde 910 saat, bazen 11 saat tempoyla çalıştım. Son bir yılımı okul pansiyonunda geçirdim. Çalışabilecek çok güzel bir ortamımız vardı. Arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk. Moralimiz çok yüksekti” diye konuştu.
Öksüz, bilgisayar mühendisliği okumak istediğini sözlerine ekledi.
Okul müdürü Ahmet Eren de başarısından dolayı öğrencisini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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